SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já são dois anos desde a morte de Paulo Gustavo, e o humorista segue na mente de milhares de pessoas. Nesta quinta-feira (4), a humorista Cacau Protásio falou com a reportagem sobre o lançamento de seu próximo filme "Barraco de Família", e como se sente em relação ao comediante, que morreu no dia 4 de maio de 2021.

"O Paulo Gustavo nos deixou e deixa saudades", começou Cacau. "Para mim, ele não foi embora. Ele foi para Nova York e não quer mais falar comigo. Desligou o celular e não quer papo. É o único que aceito 'estar de mal'. Dá vontade de falar: 'Vem cá, tá de palhaçada comigo?' (risos)".

Por isso, nessa data marcante, a atriz conta que não se permite entrar em "um lugar de tristeza", pois acredita que Gustavo faria o mesmo. No dia em que ele morreu, Cacau estava no primeiro dia de filmagens de "Barraco de Família", com estreia marcada para o dia 11 de maio. "Me perguntaram se eu queria cancelar tudo, e eu falei que não. Se fosse o contrário, tenho certeza que ele faria o mesmo: escreveria uma homenagem bonita e seguiria trabalhando", recorda.

Cacau agradece imensamente por ter convivido tanto com o humorista e por ele ter aberto muitas portas para a comédia nacional. "Ele vai ser lembrado para sempre. Não é fácil encarar a falta de não ter ele, não é. Mas ele trazia alegria, união e felicidade em tudo o que fazia... e é o que eu quero seguir levando para as pessoas", finaliza.