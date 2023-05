SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos principais redutos da boêmia na Vila Madalena, o bar Filial vai entrar em recesso por tempo indefinido. A informação foi compartilhada em uma publicação no Instagram da casa nesta semana.

"Faremos uma pausa para ajustes técnicos e voltaremos em breve com novidades", diz o texto. Não há informações da data do retorno ou o tempo que a casa ficará fechada.

O endereço, conhecido por funcionar até altas horas, retomou as atividades no início do ano passado após passar quase dois anos com as portas fechadas, durante a pandemia, sob o risco de ser fechado de vez.

Na reabertura, a casa passou a funcionar sob o comando do grupo Fábrica de Bares, conhecido por resgatar clássicos da cidade, como o Bar Léo e o Riviera.

BAR FILIAL

Onde R. Fidalga, 254, Vila Madalena, região oeste

Link https://www.instagram.com/barfilial/