RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor Beto Barbosa protagonizou uma polêmica durante o programa ao vivo "Todo Mundo Ama", exibido pela TV Jangadeiro, afiliada do SBT no Ceará, nesta quinta-feira (4). O intérprete de "Preta" e "Adocica", não gostou de uma matéria produzida pela atração sobre o gênero musical que o fez ficar conhecido nacionalmente: a lambada. Beto se irritou ao ver um repórter questionar nas ruas da capital cearense se as pessoas conheciam o ritmo e deixou o estúdio.

"Acho que esse repórter está sendo muito preconceituoso", interrompeu o cantor no meio da matéria. Ele ainda chamou de "falta de respeito" a suposta dúvida do profissional sobre o conhecimento do público com relação a lambada. "É uma música mundial... Um gênero que começou na França e é conhecido no Brasil e no mundo. Uma falta de respeito. Claro que as pessoas sabem", disparou.

A apresentadora Lorrane Cabral tentou contornar a situação concordando com o artista. "Muito bem, é isso aí! Gente, o Beto Barbosa é defensor da lambada e ele estava justamente explicando o que é a lambada", cortou. Para amenizar o clima tenso, ela pediu ao cantor para que mostrasse um novo número musical: "Vamos dançar lambada com Beto Barbosa?", perguntou olhando toda animada para o cantor.

Mas, Beto Barbosa surpreendeu: "Olha, gostaria cantar uma música, mas eu vou me retirar do programa porque eu não gostei da forma que o repórter tratou [o assunto]. A gente vem aqui com muito carinho, amor e respeito e vejo a minha história ser tratada desta forma: 'ainda existe lambada?'. Isso não existe. Não vim para passar por isso. Me desculpe, viu? Peço desculpas também ao diretor do programa. Estou há 40 anos levando multidões para os meus shows", disse Beto deixando o estúdio.

"Peço perdão também, encarecidamente, mas vamos lá e, hoje, ele não vai cantar. Vamos aos comerciais e voltamos já", completou a apresentadora.