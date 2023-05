SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sienna Weir, modelo australiana de 23 anos e uma das 27 semifinalistas do Miss Universo Austrália 2022 que ocorreu no país, morreu na quinta-feira (4) após sofrer um acidente enquanto andava a cavalo no começo de abril.

Ela passou semanas internada no hospital e a equipe médica utilizou equipamentos para mantê-la viva, mas a família decidiu desligar os aparelhos. A jovem era formada em literatura inglesa e psicologia pela Universidade de Sydney e planejava se mudar para Londres a trabalho.

Em entrevista a um veículo local, Sienna já falou sobre o amor por cavalos e disse que começou a andar no animal aos três anos. Na última postagem no Instagram dela, diversos seguidores prestaram homenagens.

"Descanse em paz", escreveu um perfil que se chama Jasmin Selberg. "Já sinto muito sua falta. Você era uma das almas mais gentis no mundo. Você iluminava o mundo", disse o fotógrafo Chris Dwyer, que já fez ensaios com Sienna.