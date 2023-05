SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A apresentadora Silvia Abravanel falou sobre os boatos de afastamento de Silvio Santos do comando do SBT. Na manhã desta sexta-feira (5), ela reforçou que a família tem vivido momentos de incerteza sobre o dono da emissora em entrevista ao programa Morning Show, da rádio Jovem Pan.

"O Silvio Santos é uma incógnita. Ele diz: 'Hoje vou gravar, arruma tudo', e depois não vai. Ele é o dono, ele pode falar 'não' uma hora antes de entrar no ar... Faz o que quer, na hora que quer", explica Silvia.

Questionada sobre alguém estar sendo preparado para substituir o comunicador, ela garante que não há rivalidade entre as irmãs e que essa não é uma questão, por acreditar que nomes como "Silvio, Xuxa, Ayrton Senna, Pelé, Roberto Carlos e Hebe" são pessoas "únicas".

"Cada das filhas tem o seu espaço lá dentro. Eu me achei com o infantil. A Patrícia, no adulto, no auditório. A Rebeca se achou ali num programa mais tranquilo. A Renata, a Cíntia e Daniela, mais administrativo. Cada uma trilhou seu próprio caminho, e ele deixou a gente muito livre. Não teve competição", completou Silvia, sobre a família.

Na entrevista, ela também deu sua visão sobre a série "O Rei da TV", do Star+, que ganhou segunda temporada em março. Nesta nova trama, o sequestro de Patrícia Abravanel e o período em que Silvio Santos tentou ser candidato à presidência são narrados.

"Assisti 5 minutos, tentei assistir, não consegui", contou Silvia. "Achei uma maneira grotesca, chula, de falar da vida do meu pai. Se é para ser sátira, beleza. Mas se é para tirar sarro, ser uma coisa pejorativa sobre o meu pai, não gostei."