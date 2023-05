SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na última quinta-feira (4), um Sansão gigante foi instalado na fachada do Conjunto Nacional, em São Paulo, em comemoração aos 60 anos da protagonista da "Turma da Mônica". A versão aumentada do amigo fiel da protagonista do gibi mais conhecido dos brasileiros ficará exposta até 5 de junho, na avenida Paulista, 2.073.

O coelho azul de 11,5 metros de comprimento é uma intervenção artística que faz parte de uma série que percorrerá o Brasil, durante o ano, para celebrar a data de criação da personagem inspirada na filha Mônica, de Mauricio de Sousa, 87.

Em 3 março de 1963, Sansão teve sua primeira aparição junto a Mônica, na Folha de S.Paulo.

Na semana passada, o criador da "Turma da Mônica" perdeu a disputa pela cadeira número oito da Academia Brasileira de Letras. O quadrinista foi derrotado pelo filólogo Ricardo Cavaliere, 69, recebendo apenas dois votos, contra 35 do vencedor.

