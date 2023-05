RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Em outubro de 2021, Paola Carosella anunciou o fim do seu casamento de oito anos com o fotógrafo irlandês Jason Lowe. Um ano e sete meses depois, a chef de cozinha contou ter sido vítima de um relacionamento abusivo e reconheceu que foi difícil entender a situação. Ela também demorou a superar o problema pessoal.

"Demorei muito tempo, e com muita terapia, que eu faço há anos, para entender que eu estava num relacionamento abusivo", começou a apresentadora do programa "Alma de Cozinheira", da GNT. Paola revelou algumas atitudes do ex. "Estava com alguém que não me deixava ser e ainda me podava. Dava recomendações do que eu deveria fazer e também me fazia sentir culpada por eu ter sucesso, por ser curiosa e querer fazer coisas novas", contou.

Ela explicou que, por muitas vezes, se sentiu culpada pelo sucesso profissional, que indiretamente reforçou o fim da união. "São umas pinceladas muito finas. Quando eu tiro elas de contexto e conto, parecem terríveis e são. Misturadas no cotidiano, era algo que passava despercebido", concluiu.

Carosella disse em entrevista à revista Quem que só após a separação conseguiu enxergar o quanto era abusivo seu ex relacionamento. "Veio um espaço e com ele o silêncio. Você, então, começa a olhar tudo o que aconteceu e fala: nossa, por que eu me deixei estar neste lugar?", completou a chef que está namorando o fotógrafo de arquitetura Manuel Sá. "Estamos juntos há um ano. Ele é baiano e tem 41 anos, eu tenho 50. Ele é mesmo uma delícia".

A também empresária argentina, naturalizada brasileira, não escondeu estar animada com o novo projeto, diferente de tudo que já fez na televisão. "Não sou mais a jurada nem estou ensinando uma receita. Convido pessoas incríveis para comer a comida que fiz e conversar sobre diversos assuntos", detalhou.