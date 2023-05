SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O diretor de "Travessia", Mauro Mendonça Filho, divulgou uma carta aberta para Jade Picon em suas redes enaltecendo a trajetória da atriz. A influenciadora -que ganhou destaque no BBB 22 (Globo)- foi convidada para participar da trama logo após o reality e logo recebeu duras críticas por sua atuação. Porém, Jade não se abalou e agarrou a oportunidade com "unhas e dentes".

Grazi Massafera, que também sofreu preconceito no início da carreira, deu dicas para a jovem atriz. Recém-saída do BBB 5 (Globo) direto para a novela das 9, de Manoel Carlos, Grazi foi duramente perseguida e foi desacreditada a ponto de pensar em desistir da atuação. "Só segue! Acredite no seu potencial, estude, leve muito a sério e cuide do psicológico. Se fortaleça em todos os sentidos, confie nos profissionais que estão ao seu lado e aprenda muito com eles", disse Grazi em entrevista ao Gshow.

O vencedor do Emmy e de sucessos como "Verdades Secretas", "Amor à Vida" e "O Outro Lado do Paraíso", parabenizou a coragem e resiliência da atriz. Ele aconselhou a jovem a não parar de estudar e continuar desenvolvendo seu talento.

LEIA O TEXTO NA ÍNTEGRA:

"Minha querida, você termina a novela como vencedora, tá. A força que você demonstrou suportando e superando as críticas, pouca gente teria. Sem falar no estômago. Já tinha te dito inúmeras vezes (e também para quem quis realmente ouvir) que nós, diretores, sempre gostamos da sua atuação, desde o início. Nunca faltou confiança em você. Claro, você estava aprendendo, eram evidentes a ausência de traquejos, o nervosismo, não saber o que fazer com as mãos, não modular bem a voz. Normalmente, atores se desenvolvem na surdina, antes de se mostrarem para o público. É preciso ter muita coragem para se desenvolver diante das garras de milhões de pessoas. Diante do ódio, que como você sabe melhor que eu, se nutre de migalhas. Como não valia a pena alimentá-lo, optamos pelo silêncio e por simplesmente trabalhar duro. Coragem e empenho não te faltou. Assim como resiliência, disciplina, dedicação, humildade e uma inteligência acima da média para aprender o ofício de ator. Achei graça quando alguém questionou se sua carreira teria sequência ou não. Lembra do que te disse no seu primeiro dia de filmagem? "Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida". Desenvolva o seu talento, que você tem muito. Não pare de estudar, de fazer cursos, workshops, teatro. Se pintar um bom convite, tope, faça. Se exercite. Pesquise o humano, abra suas feridas. Você surgiu como influencer e no BBB. O público conhecia mais sua pessoa do que o seu trabalho de atriz. Não demorou muito para dizerem que você estava fazendo você mesma. Mas as pessoas desconhecem o quanto muitos atores consagrados interpretam eles mesmos. Tem aqueles que gostam de compor, mas tem aqueles que adequam suas personas a diferentes personagens. E não tem nada de errado nisso. Mas atores são espertos em preservarem suas vidas. Assim o terreno fica limpo, para serem vistos só como intérpretes. Essa é a melhor dica que posso te dar: preserve a Jade. Toda mulher é um oceano de mistérios. Guarde-os para você, para quem você ama e para o seu trabalho de atriz. Porque é isso que você agora é: uma atriz. Vou te ver muito por aí, seja como público, seja na brodagem, seja num próximo trampo.

Luv u!"

A atriz respondeu o texto agradecendo o carinho e cuidado do diretor da novela: "Maurinho,sem palavras para você!!! só agradecer por ter acreditado em mim desde o primeiro dia que nós vimos. vou levar seus ensinamentos pro resto da minha vida. obrigada pelo incentivo, pelo carinho e cuidado"