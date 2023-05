SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Luan Santana voltou a usar o look com ares de "O Pequeno Príncipe" e "Elvis Presley" que dividiu opiniões em março, quando gravou o DVD da turnê "Luan City 2.0". O cantor se apresentou na noite deste sábado (6) no parque do Ibirapuera, em São Paulo.

Desta vez, no entanto, o branco que serviu de base para o primeiro look deu lugar a tons de azul. Os cristais brilhantes cravados no peito do blaser foram mantidos.

Da última vez, Luan recebeu tanto elogios quanto críticas pelo look, nada básico e muito diferente do que os artistas do sertanejo costumam utilizar. Não havia chapéu de cowboy ou camisa social xadrez.

Na ocasião, João Neto, da dupla com Frederico, ironizou o traje, feito pela mãe de Luan, Marizete Santana. "Nosso sertanejo mudou bastante ou é impressão minha?", questionou em publicação nas redes sociais.

Completado por uma bota de cano longo, o look gerou memes nas redes sociais. Se parte dos internautas o celebrou comparando-o com Elvis, houve quem dissesse que ele estava parecido mesmo é com Xuxa nos programas na década de 1990.

Na ocasião, Luan rebateu as críticas dizendo que sua mãe se inspirava no universo do k-pop, a música pop sul-coreana, e que não se importava com as críticas.