SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O humorista Eraldo Fontiny, 41, morreu neste sábado (6), em Belo Horizonte (MG). Segundo o boletim médico, obtido pela rede 98, onde ele trabalhava, o comediante sofreu um mal súbito. A informação foi confirmada pela própria rádio, em nota oficial disponibilizada nas redes sociais. O sepultamento será realizado neste domingo (7), no Cemitério da Paz, também na capital mineira.

"A Família 98 e o Programa Graffitte ao qual Eraldo pertencia, estão em luto pela perda de nosso irmão querido e amado. Neste momento de dor e tristeza tão profunda, desejamos força e conforto a todos os seus entes queridos, familiares e amigos", diz a publicação.

Fontiny ficou conhecido por diversos personagens dentro do humor. O maior destaque de sua carreira foi como Lili, uma criança dócil que faz diversas atrocidades, que integrou o elenco de "A Praça é Nossa", do SBT. No Grupo Globo, teve passagens pelo "Ferdinando Show", do Multishow.

Ao longo da carreira, com presença também na RedeTV, Fontiny interpretou personagens como Seu Manel, Marcos Paulo, Professora Mazzé e Meire Caixeta. Ele se formou em Artes Cênicas pela UFMG.