SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O príncipe Harry saiu da coroação do rei Charles 3º direto para o aeroporto de Heathrow, em Londres, para voltar aos Estados Unidos.

Ele passou cerca de 36 horas no Reino Unido antes de voltar para a Califórnia a bordo de um voo comercial que durou 11 horas.

Harry não parou no Palácio de Buckingham antes de partir e, por isso, não participou dos retratos oficiais da família real. Segundo o jornal The Telegraph, apesar de não ter sido convidado para a procissão e para a aparição na sacada do Palácio, Harry foi convidado para aparecer nas fotos, mas queria voltar logo aos EUA para ver o filho mais velho, Archie.

Neste sábado (6), Archie completou 4 anos. Com a rápida saída do Reino Unido, o príncipe conseguiu chegar à Califórnia por volta de 19h30 do horário local, a tempo de passar algumas horas com o primogênito em seu aniversário. Segundo a imprensa britânica, esse foi o aniversário de Archie foi um dos motivos de Meghan Markle, mulher de Harry, não ir à coroação.

A rápida passagem de Harry e a ausência de Meghan e dos filhos demonstram que as relações na família ainda estão estremecidas. Segundo fontes do Telegraph, a relação de Harry e Meghan com o irmão do príncipe, William, está "no fundo do poço".

COMO FOI O ANIVERSÁRIO DE ARCHIE?

Meghan Markle promoveu uma "festa simples" de aniversário para Archie enquanto Harry estava da coroação. Um pequeno grupo de amigos participou da comemoração, que aconteceu na mansão do casal em Montecito, na Califórnia.

O príncipe de Sussex ganhou um bolo de limão assado pela mãe e feito com frutas do jardim da família.

Harry não chegou a tempo de participar da festa, mas estava determinado a chegar em casa a tempo de colocar Archie para dormir, diz o tabloide The Sun.