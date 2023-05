SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O intérprete do boneco Guinho, Anderson Clayton, que auxiliava Palmirinha em seu programa nos últimos 25 anos, lamentou a morte da apresentadora. Em carta publicada nas redes sociais, Clayton afirma que o "amor e o respeito sempre prevaleceram" na relação dos dois companheiros de televisão.

"Fiquei em silêncio todos esses anos. E quando me perguntam ... Espalho nossas histórias e foram tantas histórias que até mesmo nem imagino como conseguimos chegar até aqui", começou ele. "Escrevo esta carta com o coração apertado e cheio de saudades. (...) Sei que você estará sempre presente em minha vida, em cada receita que guardo comigo que me lembre de você, em nossos vídeos espalhados pela internet, em cada sorriso que me faça recordar dos momentos que passamos juntos."

"Seguirei firme e forte para manter vivo o nosso querido netinho Guinho, que você pediu para eu mantê-lo sempre vivo por onde eu for. Para sempre minha gratidão", finalizou Clayton.

Palmirinha morreu neste domingo (7), em decorrência de problemas renais.