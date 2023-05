SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A goiana Renata Guerra Otoni, 27, tornou-se na noite deste domingo (7) a primeira candidata mãe da história a disputar o título de Miss Universo Brasil. Isso pois ela deixou para trás outras 19 candidatas e venceu o título de Miss Universo Goiás 2023, garantindo vaga na disputa nacional, ainda sem data anunciada.

Ao receber a coroa e fazer seu primeiro desfile, sua filha Samira, de apenas 4 anos, correu ao palco para parabenizar a mamãe. Assista:

Renata sempre teve o sonho de ser Miss Brasil e sua vitória só foi possível pois, em agosto passado, o Miss Universo tomou a decisão histórica de mudar as regras da competição. A organização comunicou que, a partir de 2023, começaria a aceitar mulheres que sejam ou foram casadas, assim como grávidas ou que tenham filhos. A idade para inscrição no concurso, no entanto, manteve-se a mesma: é preciso ter entre 18 e 28 anos.

Natural de Anápolis (GO), Renata é modelo, cantora, e já disputou concursos de miss quando era adolescente, aos 15 anos. Ela trabalhou por seis temporadas como modelo no exterior e morou em Londres, na Inglaterra, onde aprendeu a falar inglês.

Renata representou no concurso a cidade de Alto Paraíso de Goiás e foi finalista ao lados das misses Goiânia, Jéssica Alves (2º); Aparecida de Goiânia, Anna Boaro (3º); Piracanjuba, Izadora Alves (4ª); Pontalina, Kailainny Fernanda (5ª); e Anápolis, Isabela Figueiredo (6º). O concurso foi transmitido ao vivo pelo YouTube, no canal do Miss Universo Brasil, e quem passou a coroa foi a goiana Camilla Gomide, titular de 2022.

Até o momento, além de Renata, apenas outras três misses estão na lista de candidatas do Miss Universo Brasil 2023. São elas Isalu Souza, 21 (Minas Gerais), Mariana Becker, 26 (Paraná), e Maria Eduarda Brechane, 19 (Rio Grande do Sul). Nas próximas semanas, outros estaduais vão acontecer para formar o time de 27 meninas da competição nacional.

A data do Miss Universo Brasil, no entanto, ainda não foi anunciada. Porém, na sexta (5), a organização revelou que a premiação vai ultrapassar R$ 150 mil. Além da coroa e a vaga no mundial, a vencedora assina um contrato de R$ 150 mil, prêmios no valor de R$ 50 mil, uma viagem nacional e outra internacional.

A atual vencedora é a capixaba Mia Mamede, 27, que não se classificou no primeiro corte de 16 semifinalistas do Miss Universo 2022, que aconteceu na cidade americana de Nova Orleans, na Louisiana. A dona do trono é a americana R'Bonney Gabriel, 28