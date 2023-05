SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não é todo mundo que gosta de um evento badalado. Priyanka Chopra contou em uma entrevista que teve fome após o Met Gala 2023, mesmo com o tradicional jantar do evento que ocorre depois do tapete vermelho.

Em entrevista ao programa Good Morning America, a atriz disse que ficou com fome após o baile e que seu marido, o cantor Nick Jonas, teve que pedir uma pizza para o casal quando chegaram no hotel. "Tenho uma reclamação: não havia pão para o jantar. Fiquei com tanta fome depois. Talvez eu tenha expectativas irrealistas, mas um pãozinho seria suficiente. Mas meu marido pediu pizza quando chegamos ao hotel, então deu tudo certo."

Depois da fala, ela brincou que reclamar do evento poderia deixá-la de fora da próxima edição. "Lá vai meu convite para o próximo ano. Se você não me ver no Met, sabe o por quê."

De acordo com a revista Vogue, o cardápio servido este ano foi uma sopa de ervilha gelada com vegetais, crème fraîche de limão, seguida de salmão Ora King com nage vegetal, aspargos, morangos em conserva e rabanete.

Priyanka falou ainda que o Met é uma boa oportunidade para rever colegas colegas de trabalho e que o baile tem muito trabalho envolvido na preparação. "O Met Gala sempre envolve tanto trabalho. Apenas por causa daquele momento no tapete vermelho. Mas é muito divertido para mim, tem as pessoas da indústria [do entretenimento], pessoas que você não vê há muito tempo. Dá para se atualizar com todo mundo."