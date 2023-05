SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Não há nada mais bonito do que gerar um filho. E muitas famosas passaram ou estão passado por essa experiência em 2023. Por isso, a reportagem fez uma lista relembrando as celebridades que deram à luz e aquelas que ainda aguardam pelo nascimento de seus bebês neste ano.

Entre as que vão passar o primeiro Dia das Mães ao lado dos rebentos está a influenciadora e ex-BBB Viih Tube, que já está curtindo a herdeira, Lua Di Felice. Ela e pai da criança, o também ex-BBB Eliezer, estão cuidando da pequena sem babás e sempre mostram a rotina de cuidados com a pequena nas redes sociais.

Já Claudia Raia não é mãe de primeira viagem, mas também terá um Dia das Mães para lá especial. Fazia tempo que ela não comemorava a data com um bebê no colo, já que os filhos Enzo e Sophia têm 26 e 20 anos, respectivamente. Aos 56 anos, ela foi mãe pela 3º vez, desta vez de Luca, seu filho mais novo e o único ao lado de Jarbas Homem de Mello. Confira na galeria outras famosas que receberam a visita da cegonha neste ano.

Enquanto isso, na ala dos que estão esperando a chegada de seus filhotes, destacam-se Neymar e Bruna Biancardi, que revelaram em abril, um mês antes do Dia das Mães, que estão "grávidos". Apesar de ainda não ter anunciado o sexo do bebê, a influenciadora já contou que a criança será muito amada e chegará "em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito".

Pais da pequena Beatriz, que fará três anos neste mês, o casal de influenciadores Júlio Cocielo e Tatá Estaniecki também contou que está esperando o segundo filho. Entre as estrelas internacionais, o destaque são a cantora Rihanna e a atriz Lindsay Lohan.