SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O velório da cantora Rita Lee, morta nesta segunda-feira (7) aos 75 anos, será aberto ao público, de acordo com comunicado oficial.

Ele acontecerá no Planetário do Ibirapuera, em São Paulo, na quarta (10), das 10h às 17h. O acesso pode ser feito pelo portão dez do parque, localizado na av. Pedro Álvares Cabral, sem número.

A pedido da cantora, o corpo dela será cremado. A cerimônia será restrita a família e amigos. "Nesse momento de profunda tristeza, a família agradece o carinho e o amor de todos", escreveu o marido da artista, o músico Roberto de Carvalho, em postagem no Instagram.

