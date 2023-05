SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "O que vocês estão procurando, queridos policiais?", perguntou Rita Lee, no último show de sua carreira, em Aracaju, Sergipe, no ano de 2012. No palco, a cantora e compositora, morta aos 75 anos, na segunda-feira (8), se incomodou ao ver policiais revistando seus fãs, à procura de maconha. Após a apresentação, Rita foi presa por desacato à autoridade, depois de xingar os agentes da lei.

"Vocês não têm o direito de usar a força brutal na meninada que não está fazendo nada, esse show é a minha despedida do palco e vocês continuam tendo que guardar as pessoas, não tendo que agredir. Seus cachorros, coitado dos cachorros, cafajestes. Vocês estão fazendo de propósito. Eu sou do tempo da ditadura, vocês acham que eu tenho medo? As pessoas estão esperando eu cantar, não é a gracinha de vocês, seus filhos da puta, agora vêm me prender."

Rita comparava a atitude dos policiais à repressão que sofreu na ditadura, sobretudo depois do AI-5. Em seu último show, reforçava seu posicionamento libertário, contra o moralismo ainda vigente. No palco, era ato derradeiro de uma carreira marcada pela irreverência e o desbunde.

Na delegacia, a cantora assinou o boletim de ocorrência por desacato, sendo liberada em seguida.