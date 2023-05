SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A história de que rei Charles 3° teria Rita Lee como sua cantora preferida é feita de fragmentos e boatos que surgem a partir da francesa Régine, empresária conhecida como a inventora da discoteca moderna.

Em sua biografia "Call Me By My First Name", Régine narra uma suposta visita do agora rei Charles 3° a uma de suas boates. A realeza teria perguntado à francesa se havia discos de Rita Lee na casa. "Colocamos o último álbum dela para tocar e ele já sabia as letras de cor", narra ela.

A história foi reproduzida por um jornal britânico em 1988, supostamente o Daily Mirror. A publicação não reconheceu a roqueira brasileira e questionou se Régine não estaria se confundindo com Peggy Lee ou outra cantora mais conhecida.

Os boatos cresceram com o tempo e a história ficou mais rica -supõe-se que a música tocada tenha sido "Lança-Perfume", sucesso na Europa na época do episódio; e Rita Lee seria a favorita de todas do rei. As evidências, na contramão, seguem parcas.