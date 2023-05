SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST) realiza, de 11 a 14 de maio, a 4ª Feira Nacional da Reforma Agrária, no parque da Água Branca, em São Paulo.

Com entrada gratuita, o evento contará com três palcos e reunirá cerca de 200 artistas, entre eles Liniker, Gaby Amarantos, Zeca Baleiro e Johnny Hooker.

O festival retorna após cinco anos e marca o início das comemorações dos 40 anos do MST.

Na quinta-feira (11), Encontros e Cantorias, Ton Ramos e Claudio Lacerda se apresentam no espaço Chão. Realejo do Cultivo e espetáculo de teatro da Cia Los Puercos "O Chão de dentro é minha terra" estão na programação. À noite ainda tem Zeca Baleiro, Alessandra Leão, Lirinha e artistas sem-terra.

A programação da sexta (12) conta com o Cortejo Paulo Freire, além das apresentações de Ivan Lobo, Tita Reis e Banda, Cabaré Feminista, D´Águas e Pelejas de Aruna na Folia de Sete Estrelas. Ainda tem Jorge Aragão e Yago Oproprio.

No sábado (13), os grupos Cacique e Pajé, Baobá, Clarianas e Canções de Luta marcam presença, além de Folia de Reis Terra Prometida. À noite, o Palco Arena recebe Gaby Amarantos, Johnny Hooker e a Escola de Samba Camisa Verde e Branco.

No último dia do evento, Samba de Origem, Pastoras do Rosário, Pereira da Viola e Jongo dos Guaianás se apresentam. O evento é encerrado com show inédito, dirigido por Anelis Assumpção e Josyara. No elenco, As Cantadeiras, Lenine, Larissa Luz, Liniker, Alzira E, Tulipa Ruiz, Chico César e Mestrinho.

A Culinária da Terra é um dos destaques da feira, com sabores da diversidade gastronômica representando todas as regiões do país. Ao todo, serão ofertados 95 pratos produzidos em 30 cozinhas instaladas no evento.

O evento terá cerca de 500 toneladas de alimentos, com 1.500 produtos vindos de 1.200 municípios, onde as famílias agricultoras estão organizadas.

4ª FEIRA NACIONAL DA REFORMA AGRÁRIA DO MST

Quando Quinta a domingo (11/5 a 14/5)

Onde Parque Estadual da Água Branca - av. Francisco Matarazzo, 455, Água Branca, zona oeste

Preço grátis

Link https://mst.org.br/2023/05/06/confira-os-artistas-que-estarao-na-4o-feira-nacional-da-reforma-agraria-do-mst-em-sp/