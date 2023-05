SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) vai voltar a patrocinar o estande do Brasil no Marché du Film, braço empresarial do Festival de Cannes, após um hiato de quatro anos. Serão investidos R$ 800 mil na promoção da produção cinematográfica brasileira.

Desde 2006, o projeto Cinema do Brasil, tocado por integrantes do setor audiovisual, mantinha um estande no evento para a realização de encontros entre produtores brasileiros e parceiros internacionais. A Apex era uma de suas patrocinadoras.

Em 2019, no governo de Jair Bolsonaro (PL), a agência não renovou o contrato de patrocínio com o projeto, que tinha vigência de dois anos. O fim da parceria quase ameaçou a ida do Brasil à mostra francesa.

A diretora de negócios da agência da época, Leticia Catelani, era próxima do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e protegida do então ministro Ernesto Araújo (Relações Exteriores). Nos bastidores, ela dizia ser contra o programa. Catelani foi pivô de outras crises na Apex e foi demitida naquele ano.

O atual presidente da Apex, Jorge Viana, decidiu na semana passada que a agencia apoiaria o estande. O Festival de Cannes irá ocorrer entre 16 e 27 deste mês.