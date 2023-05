SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rita Lee é conhecida como a rainha do rock brasileiro, mas nem sempre se dedicou apenas à música. Em 1968, segundo conta em "Rita Lee: Uma Autobiografia", livro lançado em 2016, a cantora chegou a entrar no curso de Comunicação da USP.

No entanto, a vida universitária de Rita Lee durou pouco tempo, pois ela desistiu da vida acadêmica em 1969. "Passei um ano bundando na USP, na base do 'assina a presença para mim'", escreveu a artista.

Rita Lee teve como sua colega de sala a atriz Regina Duarte, a quem ela se refere como "a futura namoradinha do Brasil".

À época, a cantora fazia bicos: ela vendia sapatos na Rua Domingos de Morais, em São Paulo, e também dava aula de inglês para as crianças da vizinhança. Mas, segundo conta, sua maior ocupação era assistir à televisão.

MORRE RITA LEE

Morreu aos 75 anos a cantora, compositora e escritora Rita Lee, a eterna Rainha do Rock. A informação foi divulgada no perfil oficial da artista no Instagram e na página de seu marido, Roberto de Carvalho.

Rita Lee deixa o marido, Roberto de Carvalho, os três filhos, Beto, João e Antônio.

No comunicado oficial, a família afirma que Rita Lee morreu nesta segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, "cercada de todo o amor da família, como sempre desejou". O velório será nesta quarta-feira (10), das 10h às 17h, e será aberto ao público.

"Comunicamos o falecimento de Rita Lee, em sua residência, em São Paulo, capital, no fim da noite de ontem, cercada de todo o amor de sua família, como sempre desejou. O velório será aberto ao público, no Planetário do parque Ibirapuera, na quarta-feira, dia 10, das 10h às 17h. De acordo com a vontade de Rita, seu corpo será cremado. A cerimônia será particular. Nesse momento de profunda tristeza, a família agrade o carinho e o amor de todos."