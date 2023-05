SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Déa Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, disse que seu filho fez testamento quando tinha 39 anos.

Ela contou que atualmente mora em um apartamento no Rio de Janeiro que o filho deixou para os pais, mas que ela comprou a parte de seu ex-marido.

"Você já viu uma pessoa de 39 anos fazer testamento?", destacou, no podcast Quem Pode, Pod.

Déa Lúcia comenta sobre a relação com Thales Bretas. Ela ressaltou que o genro é o responsável por cuidar de sua pele, devido ao fato de ele ser dermatologista, e afirmou que eles se dão "muito bem".

"Meu genro é maravilhoso, a gente se dá muito bem. Eu não me meto na vida dele, ele nem se mete na minha. As pessoas quando perguntam de Thales pra mim, eu digo: 'eu me dou muito bem com Thales'", pontuou.

Déa diz que Thales é um "pai maravilhoso". "O único dia em que eu vou brigar com Thales é quando ele fizer alguma coisa contra os filhos, mas ele é um pai maravilhoso. O que ele posta na internet é real, as crianças são apaixonadas pelo pai", completou.

Paulo Gustavo morreu em 2021, aos 42 anos, em decorrência da covid-19. Ele deixou a mãe, Déa Lúcia, o marido, Thales Bretas, e os filhos Romeu e Gael.