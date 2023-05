SÃO PAULO, SP - (FOLHAPRESS) - Filho da cantora Rita Lee, morta nesta segunda -feira, João Lee afirmou que a artista tinha uma relação de muita proximidade com o parque Ibirapuera, razão pela qual a família decidiu fazer o velório, que acontece nesta quarta-feira (10), no local.

"Ela morava na Vila Mariana, perto do Ibirapuera. Vinha com os pais aqui. Para você ter uma ideia, a irmã dela, minha tia, faz o aniversário todo ano aqui com um piquenique", diz João, acrescentando que Rita já chegou a gravar um clipe no parque.

"A família sempre teve uma ligação muito grande com a natureza e com esse espaço aqui." João afirma que ele e a mãe iam juntos ao parque e também ao seu planetário, que agora abriga a despedida da cantora. "Todo mundo se identifica com o Ibirapuera. Ele é democrático. Então é importante o velório ser aqui."

A própria Rita tomou várias das decisões de seu velório. Como pediu, está inteira vestida de púrpura. Uma projeção mostra sua data de aniversário, um símbolo da pequenez da morte diante do universo. Nada de velas, apenas luzes de LED iluminam a sala.

O único pedido que não foi de todo honrado é o de que não houvesse flores -a família permitiu algumas poucas sobre o caixão.

Em sua autobiografia, Rita explora sua relação com o lugar. "O planetário do Ibirapuera era o must semanal, e depois da sessão, uma banana-split na lanchonete ao lado", escreveu.