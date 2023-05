SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A jornalista Giuliana Morrone revelou que foi vítima de um golpe de seguro de carro nos últimos 10 anos. Em publicação nas redes sociais, nesta quarta-feira (10), ela relata que possuía contato direto com uma suposta corretora para o seu veículo, que resolvia pequenos incidentes, mas o negócio não existia, de fato.

"Ela mandava boletos falsos, como se fossem da seguradora. Senhora Eficiência tinha um esquema de motoboys que resolviam pequenos incidentes, como bateria descarregada, pneu furado", conta a comunicadora, em um trecho de seu post no Instagram, sem confirmar o nome da empresa.

Segundo ela, "ninguém precisou de seguro para algo mais grave, como furto ou acidente". "Até que um dia, bateram no carro de uma prima e ela descobriu que nunca teve seguro", completou Giuliana, que usava o mesmo serviço de sua familiar. Por fim, ela cobrou a apólice do seguro via WhatsApp e foi bloqueada pelo contato.

Atualmente, Giuliana Morrone segue no jornalismo de forma independente. No dia 5 de abril, a jornalista foi demitida do Grupo Globo após 34 anos de casa.