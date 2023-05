SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Rita Lee foi a personalidade mais buscada em todo o mundo no YouTube, nesta terça-feira (9). Conforme dados divulgados pela plataforma de vídeos à Folha de S.Paulo, a artista também gerou interesse fora do país, em usuários de Portugal, Uruguai, Paraguai e Argentina.

Em comparação às 24 horas anteriores ao falecimento, as pesquisas por Rita aumentaram 73 vezes no Brasil e 77 vezes no mundo.

O relatório do YouTube aponta ainda que "Ovelha Negra" foi a música da cantora mais buscada, ao lado do nome dela, no Brasil, nos últimos 12 meses do site de vídeos. "Rita Lee as melhores" foi o segundo termo mais buscado nesta terça.

Rita morreu na noite desta segunda, em sua casa, em São Paulo, aos 75 anos, após lutar desde 2021 contra um câncer no pulmão. O velório foi realizado nesta quarta, com a presença de diversos famosos.

MÚSICAS DE RITA LEE MAIS BUSCADAS NO YOUTUBE

Relação é composta por pesquisas realizadas nos últimos 12 meses:

"Ovelha Negra"

"Lança Perfume"

"Doce Vampiro"

"Erva Venenosa"

"Minha Vida"

"Pagu"

"Reza"

"Amor e Sexo"

"Desculpe o Auê"

"Bwana"