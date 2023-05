SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Wanessa Camargo, 40, expôs um episódio de "loucura" em que um grupo de fãs invadiu a fazenda de seu pai, Zezé di Camargo, 60, e ficou acampado no local.

A cantora relatou o caso ao falar sobre a relação com seus admiradores e também sobre algumas atitudes deles que a deixam assustada. As declarações foram dadas no podcast Pod Delas.

Fã clube de Brasília invadiu fazenda e polícia foi acionada. "Meu pai tem uma fazenda, o pessoal que fica na fazenda ligou pra gente e [falou]: 'seguinte, a gente prendeu umas pessoas acampadas'. Tinha uma galera acampada dentro da fazenda, no meio do pasto. E a gente [pensou] que podia ser invasão, podia ser bandido... Era o meu fã clube de Brasília, bonitinhos. Aí tive que tirar a queixa, porque não me pediram 'oi, com licença'. Eles entraram. Olha que perigo! Já pensou se de repente acontece alguma coisa... Não sei."

Wanessa afirmou que é "muito medrosa" com fanatismo e por isso já deu ultimato em quem passou do ponto. A artista chegou a citar casos de famosos mortos por fãs, como o cantor John Lennon.

"Eu falo pra eles: eu não gosto de fanatismo, isso me apavora. Então toda vez que começa a sair do ponto, isso já aconteceu umas quatro vezes na minha vida, eu vou lá no particular e falo: 'você está me assustando. E aí? Vai manter a linha pra gente poder ter uma relação ou vou ter que me afastar de você e vou impedir que [você] esteja perto de mim?'", disse Wanessa.

Conforme a cantora, nas ocasiões em que foi preciso ter esse tipo de conversa com os admiradores funcionou. "Porque eu tinha duas escolhas: ou afastar porque estava me assustando o exagero ou pegar o medo e falar 'não, essa pessoa deve estar colocando em mim coisas que não deveria'. Então chamei para essa conversa do autoconhecimento e hoje é uma relação equilibrada e verdadeira", completou.