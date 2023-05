SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - MC Daniel, 24, chorou ao revelar que comprou uma mansão de R$ 8 milhões para a família. O funkeiro relembrou as dificuldades enfrentadas por ele antes da fama, quando "não tinha R$ 20" para ajudar a sua mãe.

Em um vídeo publicado no Instagram, o namorado de Mel Maia mostra imagens da comemoração na nova casa, como abertura de um champanhe e também uma oração.

Em momentos íntimos, ele aparece abraçado da família e disse: "Eu vou ajudar vocês sempre, vou dar tudo que vocês pedirem".

Emocionado, o funkeiro fala da família que o fortaleceu e acreditou em seu trabalho. "Vocês três foram o primeiro a acreditar em mim, que ia dar certo (...) Se não tivesse nada, ainda que tivesse vocês, eu teria tudo", destacou ele em outro momento.

Dificuldades no início da carreira de funkeiro: Depois, o cantor contou das dificuldades que enfrentou no início da carreira musical. "Foi exatamente assim que comecei na música", destacou ele, ao gravar uma geladeira vazia.

No vídeo, ele contou de uma certa vez que queria fazer uma comida, mas não tinha praticamente nada dentro da geladeira. "Vamos comer um bagulho, e eu falei: 'Vou fazer hoje'. Quando abri a geladeira, estava exatamente assim, com uma água e uma manteiga. Numa casinha de dois cômodos, encostei na parede assim, e falei: 'Não é possível que nossa vida vai ser assim. Não é possível que a gente não vai conseguir comer uma comida'", desabafou.

Nos stories do Instagram, ele também mostrou a emoção: "A gente veio do nada, única coisa que a gente queria era ter dinheiro para comer uma parada", afirmou. Ele acrescentou: "As pessoas vão te humilhar, vão desacreditar. Não ter dinheiro dói muito. Quem passou sabe!".

Dificuldade financeira antes da fama: Em seguida, ele contou da dificuldade financeira, quando não tinha dinheiro para ajudar a sua mãe em casa. "Morava em um cômodo. Eu não tinha R$ 20 para ajudar a minha mãe há 8 meses. Isso é inacreditável", escreveu Daniel. "É muito difícil, muito doloroso não ter dinheiro. Ter vontade de comer uma comida e não poder dói. Ser humilhado por sua roupa dói, ser desacreditado dói", completou.

Ele ainda descreveu a situação difícil que vivia antes da fama. "Eu vim do nada e no pior momento da minha vida, quando eu perdi até o que eu não tinha, em vez de desistir, eu decidi acreditar", ressaltou.

Nova mansão do funkeiro tem academia. A nova mansão comprada pelo namorado de Mel Maia conta com piscina, academia, dois andares, com direito a um grande lustre, banheiro com banheira, entre outros cômodos.