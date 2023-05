SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cacau Protásio não é mãe na vida real, mas, aos poucos, vai reforçando a imagem de que é a atriz perfeita para interpretar a figura familiar. Em seu mais novo filme, "Barraco de Família", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11), a comediante interpreta mais uma mãezona preocupada com a postura de sua filha, a cantora e influencer Kellen (Lellê), que largou a periferia para fazer sucesso como funkeira.

Só de 2020 para cá, Cacau já esteve em três longas como diferentes mães. Em "A Sogra Perfeita" (2021), de Cris D'Amato, ela faz de tudo para encontrar a mulher perfeita para seu filho. Já em "Amarração do Amor" (2021), ela vive uma matriarca preocupada em manter as tradições da umbanda no casamento de seu herdeiro com uma seguidora do judaísmo. Por fim, agora em "Barraco de Família", ela dá vida para Cleide, uma mulher forte que não deixa de apertar a orelha de Kellen quando preciso.

Nas redes sociais, muita gente já pensa que Cacau tem neto ao publicar imagens com José, filho de Yamilla Santos, sua afilhada na vida real. Ou seja, avó mesmo só de coração. "Não tenho filhos, mas sou dinda. Sempre falo que tenho guarda compartilhada com minha comadre (risos). Desde então, tenho esse espírito de mãe, eu gosto de ser mãe e de cuidar. Acaba sendo algo que eu não procuro, a coisa vem mesmo", diverte-se Cacau, em entrevista à reportagem.

Para construir as líderes de família, Cacau acaba recorrendo às vivências de casa mesmo. "Eu recebo o personagem de mãe com o maior carinho, porque acho que faço com facilidade. A minha família tem muito disso, de cuidar o tempo todo. Minha mãe cuida, minha avó cuidava muito de mim. As tias ajudam também... então eu acho que recebi muito amor e consigo passar amor, sabe?", reforça ela.

Sempre atrelada ao humor, Cacau Protásio vive uma mãe bem diferente em "Barraco de Família". Na trama, Kellen está ascendendo como funkeira, mas pode perder toda a fama após um vídeo vazado, que gera seu cancelamento nas redes sociais. Apesar de contar com o suporte de seus agentes, Rick (Hugo Gloss, em sua estreia como ator) e Edna (Nany People), a cantora recorrerá à família para reverter a situação.

DESCANCELAMENTO

Enquanto o pai a recebe de braços abertos na casa localizada na periferia de São Paulo, Cleide tem outra postura. Incomodada com o retorno repentino, ela irá prensar a garota na parede até descobrir a verdade por trás dessa tentativa de salvar a fama e o sucesso de Kellen. "O Eupídio [o pai, vivido por Eduardo Silva] ajuda ela a ir menos agressiva para cima da filha, ele acalma o coração dela. É que a gente tá aqui para ensinar; adolescentes e jovens erram", explica Cacau.

Mesmo sendo uma comédia, "Barraco de Família" consegue promover boas discussões sobre o uso de redes sociais. Enquanto Cleide tenta ajudar Kellen a resolver toda a situação, a ex-melhor amiga da funkeira, Jéssica (interpretada por Jennifer Nascimento, em boa atuação), faz questão de expor a artista. Ela funciona como a vilã da trama e personifica o quanto a inflamação dos usuários da internet pode ser nociva.

Na avaliação de Cacau, a sociedade vive um momento "delicado" em que "a palavra perdão não tem mais significado". "É como se o ser humano não pudesse errar. Não são só famoso, não. Ninguém pode errar", avalia ela. "O filme vem parar mostrar isso: a gente vive em um momento de aprendizado, que podemos errar e corrigir tudo se quisermos."