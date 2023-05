SANTA TEREZINHA DE ITAIPU, PR (FOLHAPRESS) - A cantora Ana Castela gravou seu primeiro DVD na madrugada desta quinta-feira (11). A sertaneja de 19 anos cantou para cerca de 70 mil pessoas por mais de quatro horas no show que fez na cidade Santa Terezinha de Itaipu, cidade paranaense que fica na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina.

Castela canta agronejo, uma espécie de mistura de sertanejo e funk, mas parecia mais uma diva pop no palco. Ela trocou de look quatro vezes, fez coreografias com dançarinos profissionais e abusou de pirotecnias como fogos de artifício e jatos de fogo.

Castela também quis impressionar com um objeto megalomaníaco, comum em shows de música pop. Para isso, ela cantou montada numa estátua de cavalo com oito metros de altura.

No dia anterior, foi Beyoncé quem escalou numa escultura de cavalo durante o primeiro show da turnê "Renaissance World Tour", na Suécia. A brasileira brincou com a coincidência. "Vocês vão gostar dessa surpresa, parece até o show da Beyoncé", gritou ela no microfone.

Sua postura no palco também se aproxima à de cantoras como Anitta e Luísa Sonza. Entre uma requebrada e outra, Castela faz carão, recolhe presentes atirados pelos fãs no palco, manda beijos e faz sinal de coração com as mãos.

Ela viu centenas de fãs, principalmente mulheres, vestidas com chapéus iguais aos dela. A peça, que virou sua marca registrada, fez parte de todos seus figurinos.

Castela surgiu no palco vestida com jaqueta cropped e saia cor-de-rosa. Depois, mudou para um look monocromático branco. Antes do fim, vestiu um camisão azul brilhante por cima de peças jeans.

A cantora ficou famosa justamente por causa dessa mescla entre garota do mato e patricinha, vista não só no seu figurino, mas também nas músicas. Na letra de "Boiadeira", por exemplo, ela diz que "o cabelo Chanel deu lugar pro chapéu /tá cheia de terra a unha de gel /o Dolce & Gabanna agora foi trocado /por um perfume com cheiro de mato". O título da faixa, que abriu o show, acabou virando sua alcunha.

Castela tem surfado no próprio sucesso para gravar com outros grandes nomes do sertanejo. Ela levou ao palco, por exemplo, a dupla Matheus e Kauan, a cantora Simone Mendes e o cantor Gustavo Mioto, com quem trocou flertes no palco. Os fãs pediam que ela beijasse o sertanejo. "Assume, assume, assume", berravam, ao que Castela respondia com risadinhas.

A gravação do DVD foi interrompida constantemente porque praticamente todas as faixas foram filmadas mais de uma vez. É um prato cheio para os fãs, mas cansativo para o público em geral.

Na hora da apresentação de "Solteiro Forçado", por exemplo, Castela reclamou sobre o frio que passava enquanto cantava de pé em cima de um piano. Ela pediu para regravar a música duas vezes, insatisfeita com os tremeliques aparentes em sua voz.

Outro problema surgiu quando ela apresentou uma faixa inédita ao lado do DJ Alok e do rapper Hungria Hip Hop. Uma falta de sincronia entre os artistas e a produção do show fez com que a apresentação fosse repetida quatro vezes.

Castela ficou conhecida no meio do ano passado, quando "Pipoco" viralizou na internet. Hoje ela tem sete músicas entre as 50 mais ouvidas do Brasil no Spotify, o que faz dela a cantora sertaneja mais popular do país.