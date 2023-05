SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana nas salas de cinema de São Paulo está repleta de novidades. Nesta quinta-feira (11), estreiam nove filmes na capital paulista, com destaque para "Sem Ursos" do cineasta iraniano Jafar Panahi, que dirige e atua na nova produção. O longa foi exibido na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo no ano passado.

Outra novidade que chega às telonas é o terror "O Nascimento do Mal", em que uma mulher grávida é atormentada por situações sobrenaturais, mas que ela acredita serem parte de sua imaginação.

Confira a lista dos filmes que chegam à capital nesta quinta-feira.

*

O AMOR MANDOU MENSAGEM

Depois de trocar o número de celular, Rob Burns percebe que alguém envia mensagens apaixonadas para seu telefone. Curioso, vai ao encontro da pessoa misteriosa e descobre que ela mandava os recados para o número do noivo morto.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Jim Strouse.

Com: Sam Heughan, Priyanka Chopra e Celine Dion.

12 anos

A CIDADE DOS ABISMOS

Glória, Bia e Kakule testemunham uma morte brutal em um bar na véspera do Natal. Embora mal se conheçam, os três ficam indignados com os rumos da investigação do crime e decidem ir atrás dos algozes.

Brasil, 2021.

Direção: Priscyla Bettim e Renato Coelho.

Com: Arrigo Barnabé, Claudio Willer e Francis Vogner dos Reis.

16 anos

CRÔNICA DE UMA CIDADE PERDIDA

O documentário conta a história da Cruzada São Sebastião, um conjunto habitacional carioca. Com dez depoimentos, o filme analisa a criminalidade do Rio de Janeiro e a compara com um regime feudal.

Brasil, 2019.

Direção: Ricardo Nauenberg.

16 anos

DO JEITO QUE ELAS QUEREM - O PRÓXIMO CAPÍTULO

Depois de terem as vidas transformadas pela leitura de "50 Tons de Cinza" no primeiro filme, as quatro amigas levam seu clube do livro para a Itália.

Estados Unidos, 2023.

Direção: Bill Holderman.

Com: Jane Fonda, Diane Keaton e Candice Bergen.

12 anos

O HOMEM CORDIAL

Aurélio é vocalista de uma banda de rock que fez sucesso nos anos 1990. Na noite de retorno do grupo aos palcos, viraliza um vídeo que o envolve na morte de um policial militar. O longa foi premiado no Festival de Gramado de 2019 pela atuação do protagonista Paulo Miklos e pela trilha sonora.

Brasil, 2023.

Direção: Iberê Carvalho.

Com: Paulo Miklos, Thaíde e Dandara de Morais.

14 anos

MAFIA MAMMA - DE REPENTE CRIMINOSA

Kristin recebe a notícia da morte de seu avô e é chamada para o funeral na Itália. Chegando lá, descobre que ele era líder de uma máfia e tinha escolhido a neta para assumir seu lugar.

EUA, Italia e Reino Unido, 2023.

Direção: Catherine Hardwicke.

Com: Toni Collette, Monica Bellucci e Alfonso Perugini.

16 anos

O NASCIMENTO DO MAL

Por causa de uma gravidez de risco, Julie é orientada a fazer repouso absoluto. Em poucos dias morando em uma nova casa, ela percebe situações sobrenaturais.

Estados Unidos, 2022.

Direção: Lori Evans Taylor.

Com: Melissa Barrera, Guy Burnet e Kristen Harris.

12 anos

OLHA PRA ELAS

O documentário acompanha cinco mães que vivem em penitenciárias.

Brasil, 2019.

Direção: Tatiana Sager e Renato Nunes Dorneles.

14 anos

SEM URSOS

Jafar Panahi, que dirige o longa, também interpreta um diretor de cinema que se arrisca ao filmar sua obra na fronteira entre a Turquia e o Irã. A história de um casal, que está sendo documentada, se aproxima com a do cineasta pela opressão sofrida.

Irã, 2022.

Direção: Jafar Panahi.

Com: Jafar Panahi, Naser Hashem e Vahid Mobaseri.

12 anos