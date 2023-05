RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A atriz Charlize Theron, 47, saiu em defesa da comunidade drag queen depois que políticos dos Estados Unidos prometeram estudar a possibilidade de sancionarem leis mais rígidas contra o grupo. Os representantes da ala mais conservadora do governo americano acusam as drag queens de sexualizarem crianças e querem restringir ou até mesmo proibir as apresentações dos muitos artistas do meio.

Vencedora do Oscar de Melhor Atriz em 2004 por seu trabalho em "Monster: Desejo Assassino" (2003), a atriz é mãe de uma menina trans e participou do evento "Drag Isn't Dangerous", que chama a atenção para o preconceito e as falsas alegações em relação às drags, além de angariar fundos para causas LGBTQIA+. "Nós amamos vocês, rainhas! Estamos do seu lado, e eu vou ferrar qualquer um que esteja, tipo, tentando ferrar qualquer coisa com vocês", disse Charlize em um vídeo divulgado após o encontro.

Ela ainda rebateu a acusação de que as drag queens interferem e prejudicam a formação de uma criança. "Com toda a seriedade, há tantas coisas que estão machucando e realmente matando nossos filhos, e todos nós sabemos do que estou falando agora", começou. Ela prosseguiu no desabafo. "Não há mais espaço para ódio, apenas amor, e amor é igual a drag queens!"

Além de Theron, as atrizes Marcia Gay Harden e Melissa McCarthy, o ator Jesse Eisenberg, a comediante Sarah Silverman e outras estrelas de Hollywood marcaram presença no evento, que também contou com apresentações de várias famosas drag queens.