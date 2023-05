SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Trancada em seu apartamento no bairro da Mooca durante a pandemia, a fotógrafa paulistana Malu Mesquita registrou a cidade a partir de sua janela.

Este conjunto de imagens feitas em 2020 e 2021 deu origem ao livro "Rede de Proteção", no qual vemos a metrópole ao longe, escondida atrás de grades e cercas instaladas nas janelas, uma visão comum a muitos de nós no período do isolamento social.

Outras fotos mostram a imensidão de prédios de São Paulo com as luzes acesas, sob a luz do pôr do sol, ou com interferências, feitas com slides com cenas da família da fotógrafa que ela sobrepunha às imagens que produzia. O resultado são fotos desfocadas ou com camadas verdes sobre a cidade, como se a metrópole estivesse num universo de sonhos.

O livro será lançado neste sábado (13), junto à abertura de uma exposição com as imagens intitulada "São Paulo: Várias Camadas", na galeria Bigantini, em São Paulo. A fotógrafa usou uma câmera digital e também um celular para fazer os registros, facilitados pelo fato de ela morar no 12° andar.

"'Rede de Proteção' surge como uma forma de organizar a vida dentro de um apartamento. Uma paisagem olhada muitas vezes pode ganhar contornos nunca antes vistos, pode escorrer como um líquido que se esvai", afirma o texto de apresentação do livro, ao refletir sobre o trabalho da fotógrafa.

REDE DE PROTEÇÃO

Quando: Lançamento sábado, dia 13, a partir das 15h

Onde: Circolo Italiano - av. Ipiranga, 344, 1° andar, São Paulo

Preço: R$ 250

Autoria: Malu Mesquita

Editora: independente