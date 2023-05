SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Comemorado neste domingo, dia 14, o Dia das Mães costuma ser acompanhado por um almoço especial --feito em casa ou provado em restaurantes. Para isso, endereços variados da capital paulista prepararam receitas exclusivas para celebrar a data.

Conheça a seguir 15 opções em todas as regiões da cidade. O atendimento nesses locais no fim de semana é feito por ordem de chegada, mas, em alguns casos, é recomendado fazer reserva para garantir vaga.

**Boteco 28**

O restaurante no 28º andar do Farol Santander prepara um menu para o almoço de sexta (12) a domingo (14), composto por entrada, principal e sobremesa. Entre os pratos, estão grissini --um tipo de palito de pão-- com berinjela defumada e iogurte, milanesa de coxão mole servido com arroz, batatas assadas, mix de folhas e salpicão, e pudim de leite com calda de caramelo. Custa R$ 239 para duas pessoas.

Farol Santander - r. João Brícola, 24, Centro, 28º andar, tel. (11) 3553-6784. Reservas pelo Instagram @boteco28oficial

**Cantaloup**

Para celebrar a data, a casa criou pratos especiais como o carpaccio de batata com gema e trufas negras (R$ 78), o camarão aromatizado com maracujá (R$ 174) e o tortelli de mix de cogumelos (R$ 98). Na ala doce, as criações são o bolo gelado de doce de leite com amêndoas (R$ 42) e a tarte tatin com calda de especiarias e sorvete de nata (R$ 40).

R. Manuel Guedes, 474, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3078-3445 ou WhatsApp (11) 97220-0124

**Capim Santo**

Na data, o restaurante traz uma receita que faz parte da memória afetiva da chef Morena Leite, elaborada por sua mãe. É o badejo marinado assado na folha de bananeira, acompanhado de talharim de legumes. A sugestão custa R$ 178 e é servida em um prato de cerâmica que pode ser levado para casa.

Av. Faria Lima, 2.705, Jardim Paulistano, região oeste, tel. (11) 3032-2277 ou WhatsApp (11) 98189-0082

**Caracolla**

A casa lança um menu vegetariano para o mês das mães, assinado pela chef Patrícia Helu. A refeição tem quatro etapas e custa R$ 138. Entre as receitas estão tartar de cenoura defumada e rosti de batata com crocante de castanhas e espaguete com molho branco de amêndoas com missô, tofu defumado e queijo à base de plantas. Inclui ainda brownie de paçoca e gotas de chocolate e Chámurai, bebida que leva matchá, água de coco e hortelã.

R. Dina, 76, Vila Nova Conceição, região sul, tel. (11) 97545-0876

**Casa ClariBela**

O endereço prepara um cardápio completo a R$ 152 por pessoa. Para começar, croquetas de costela suína ou ceviche. Dos principais, escolhe-se entre flat iron com risoto pecorino, polvo grelhado com risoto de arroz negro ou moqueca de banana-da-terra. Para adoçar, brownie e soverte de baunilha ou panna cotta de pistache com framboesa.

R. Prof. Carlos de Carvalho, 113, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 95449-7876

**Casa Rios**

O restaurante oferece no fim de semana um menu a R$ 185 por pessoa. As receitas incluem pizzeta de queijo tulha e shitake, coxinha de galinha caipira, servida com emulsão de requeijão da fazenda Atalaia, pastel de angu recheado com queijo piazinho, e cavatelli com polvo, lula e mexilhão. Para encerrar, torta de crumble de figos assados com vinho soleta, macadâmia e creme de natas.

R. Itapura, 1.327, Tatuapé, região leste, tel. (11) 2091-7323. Reservas pelo site casariosrestaurante.com.br/reservas

**Chou**

A chef Gabriela Barretto abre seu restaurante especialmente para o almoço de Dia das Mães. No domingo, prepara sugestões como o queijo feta na chapa com melado de cana e uvas (R$ 35) e o maiale al latte (R$ 71), um corte de porco cozido lentamente com leite, polenta e folhas de mostarda queimadas. A sobremesa é a panqueca de doce de leite e sorvete de baunilha (R$ 31).

R. Mateus Grou, 345, Pinheiros, região oeste, @restaurantechou. Reservas pelo tel. e WhatsApp (11) 3083-6998 ou email thais@chou.com.br

**Cór**

O cardápio para celebrar a data é composto por entrada, principal e sobremesa mais uma taça de vinho branco ou tinto por R$ 220 por pessoa. Chegam à mesa pratos como nhoque de batata doce com ragu de dry aged ou peixe grelhado na crosta de castanhas com risoto de limão-siciliano e torta de maçã com sorvete de creme e crumble.

Praça São Marcos, 825, Alto de Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3726-2908

**Cuia**

O restaurante da chef Bel Coelho, dentro do Copan, serve menu especial ao preço de R$ 165 por pessoa. Na etapa principal, as sugestões são gnocchi de banana-da-terra e molho de castanha-do-pará, cogumelos, bacon e quiabo, robalo com pupunha assada ou costela de porco ao molho de melado de cana, canjiquinha, farofa de milho e verduras.

Copan - Av. Ipiranga, 200, Centro. Reservas pelo email eventos@cuiacafe.com.br ou WhatsApp (11) 97617-9154

**Elea Forneria**

A nova cozinha italiana contemporânea prepara um cardápio elaborado pelo chef Enrico Villela, que prepara para a data o escabeche de mexilhões, ervas frescas, aioli picante e pão da casa, por R$ 65, e o arroz bomba melado em pomodoro, lulas, aioli e pangrattato, por R$ 79.

R. Florinéia, 270, Água Fria, região norte, tel. (11) 2667-2368, @eleaforneria

**Jacarandá**

Ao preço de R$ 205, o menu para a data é composto por pão de campo na brasa, manteiga e escabeche de berinjela, seguido por ancho de angus, batata rústica e demi glace de carne com vinagrete de ervas ou polvo e lula com ricota e batata doce. Para finalizar, torta rogelde creme de baunilha, morangos e merengue de limão-siciliano.

R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 3083-3003, @jacarandabr

**La Crosta Forneria**

No restaurante italiano do MasterChef Diego Sacilotto, a data é celebrada com um menu degustação que custa R$ 195. A refeição é formada por crudo de atum com burrata e trufas, baccalà mantecato, tortelli de camarão com manteiga de avelã e a tagliata di manzo com rúcula e queijo grana, além de sobremesa. Por mais R$ 92, é possível harmonizar cada prato com vinhos.

R. Pontins, 52, Santana, WhatsApp (11) 99186-5038, @lacrostaforneria

**Manioca**

Para celebrar a data, a chef Thais Alves prepara a lasanha com ragú de costela e bechamel de abóbora, acompanhada de salada de agrião e tiras de picles de abóbora. O prato custa R$ 88 e será servido no almoço e no jantar do fim de semana.

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.232, Jardim Paulistano, região oeste, @manimanioca

**Pé de Manga**

Oferece um menu para mães e filhos por R$ 120. Na entrada, é servido carpaccio de palmito pupunha regado no azeite de açafrão, pesto de cogumelos e azeite balsâmico. Como principal, camarão grelhado no azeite de ervas ao molho de limão-siciliano, arroz negro e caviar. Para adoçar, mil folhas e uma taça de licor.

R. Arapiraca, 152, Vila Madalena, região oeste, tel. (11) 3032-6068, @pedemang

**Trattoria Fasano**

É opção para um almoço de luxo na data. Os chefs Luca Gozzani e Sergio Celestino preparam sugestões como carpaccio de atum com abobrinha (R$ 89), fettuccine com cogumelo porcini (R$ 129), robalo ao molho de alho-poró com lentilhas (R$ 159) e ossobuco com polenta (R$ 179).

R. Amauri, 275, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 3167-1575