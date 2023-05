SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A gigante francesa da moda e dos cosméticos Dior assinou com Johnny Depp um acordo de mais de U$ 20 milhões (cerca de R$ 98,5 milhões), segundo a revista americana Variety.

A parceria é a maior já fechada para um perfume masculino, superando a da marca com Robert Pattison, de U$ 12 milhões, para ser porta-foz do Dior Homme. Depp já trabalhava com a Dior, representando desde 2015 o perfume Dior Sauvage, e a parceria resistiu às polêmicas envolvendo sua batalha legal com a ex-esposa, Amber Heard -da qual saiu vitorioso.

Nos proximos dias, Depp terá destaque no Festival de Cannes. A abertura do evento conta com o filme "Jeanne Du Barry", drama histórico dirigido por Maïwenn em que o ator interpreta o rei francês Louis 15. O acordo lucrativo de Depp com a Dior pode ajudar o ator em seu retorno aos grandes estúdios de cinema.