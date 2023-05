SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo) lançará no próximo dia 23 o livro "Volta ao Mundo da Saúde em 85 episódios".

A obra celebra os 85 anos da entidade contando 85 causos e histórias reais, como o surto de piolho de Carlota Joaquina, mulher de dom João 6º.

A publicação mostrará também a trajetória de grandes nomes da medicina no país, como Carlos Chagas, Oswaldo Cruz, Emílio Rias, Adolpho Lutz e Maria Augusta Generoso Estrela, considerada a primeira médica mulher do Brasil. Registra também as epidemias que assolaram o país e a abertura de hospitais e de institutos de pesquisa como a Fiocruz e o Butantan.