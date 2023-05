SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Roberto de Carvalho, 70, fez uma homenagem para a mulher Rita Lee, que morreu na segunda-feira (8) em sua casa, em São Paulo, aos 75 anos.

Em seu Instagram, o músico compartilhou uma foto de um buquê de flores, na cor rosa, e afirmou que era para a rainha do rock.

O músico havia desabafado há um dia sobre a falta que a companheira faz em sua vida. "Saudade dilacerante, meu amor", escreveu ele.

PARCEIRA DE QUASE 50 ANOS

Rita Lee e Roberto de Carvalho formavam um dos casais mais admirados da indústria musical. A parceria, na vida e na carreira, durou 47 anos.

O casal se conheceu em 1976, através de Ney Matogrosso -Roberto era guitarrista do músico. Rita e Roberto ficaram juntos na mesma noite em que foram apresentados.

"A primeira vez que encontrei a Rita foi no festival de Saquarema, em 1976. Foi a primeira vez que a gente conversou, se olhou e alguma coisa aconteceu em nossos corações", disse Roberto em uma live com o pesquisador musical Rodrigo Faour em 2020.

Os dois foram morar juntos e, grávida do primeiro filho, Rita foi presa por porte de maconha. Em 1977, deu à luz Beto Lee. Em 1979 nasceu seu segundo filho, João. Em 1981, nasceu o terceiro, Antônio.

A união com Roberto de Carvalho foi da intimidade aos palcos, e os dois passaram a se apresentar juntos no período considerado o mais "pop" da carreira de Rita -tanto no sentido musical da palavra, com um ritmo mais diverso, quanto em termos de popularidade. Foi no álbum de 1979 que vieram sucessos como "Mania de Você", "Doce Vampiro" e "Chega Mais".