SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A influenciadora digital e ex-BBB Camilla de Lucas se casou neste sábado (13) com o músico Mateus Ricardo, conhecido como Blecaute, em uma cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Eles estão juntos há cerca de quatro anos e ficaram noivos no final de 2021.

Ex-BBBs marcaram presença no evento. O amigo mais próximo de Camilla no reality, João Luiz Pedrosa, foi padrinho da cerimônia. Vencedora do BBB21, Juliette Freire foi uma das primeiras a chegar ao casamento e registrou tudo nos stories do Instagram. Na mesa dela, estavam a apresentadora da Globo Ana Clara, a atriz Carla Diaz e a cantora Pocah. Em um dos vídeos, Juliette interage com a noiva, que questiona: "E você, é quando?". "Deus é quem sabe", responde a cantora.

Um dos momentos fofos registrados por Juliette foi a entrada do pet do casal, Barth, um cão da raça Border Collie, trazendo as alianças. A vencedora do BBB21 gravou também a trilha sonora da cerimônia: Camilla entrou ao som da música "Ainda Bem", de Marisa Monte.

Camilla mostrou detalhes do vestido de noiva, que conta com uma fenda frontal, em publicação no Instagram. "Meu dia chegou. Já podem me chamar de senhora!", escreveu. A festa contou com uma apresentação do cantor de pagode Suel, e Pocah subiu ao palco para dar uma palhinha.