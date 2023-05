SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dia das Mães é dia de render todas as homenagens às mulheres que nos deram a vida. E os famosos fizeram sua parte. Neste domingo (14), eles encheram as redes sociais de belas palavras sobre as matriarcas.

Uma das que fez questão de registrar o amor pela mãe, Miriam Macedo, foi Anitta. "Todos os dias eu agradeço por cada coisa sobre você", escreveu a cantora no Instagram. "Você me deu tudo que você podia, mãe, e eu sou tão grata. Sou grata por você, pela avó sensacional que eu tenho comigo aonde quer que eu vá e pelas tias maravilhosas que vieram junto nesse combo perfeito."

Tata Werneck, que está no ar como a Analy de "Terra e Paixão" (Globo), também fez um registro emocionado sobre a data, contando as lições que recebeu da mãe, Claudia Werneck. "Minha mãe é sinônimo de trabalho duro. Não importa a hora: ela estará trabalhando. Eu digo: 'Mãe para de trabalhar. Eu cuido de você'. Mas ela me ensinou que trabalhar dignifica", disse. "Com minha mãe aprendi a ser honesta, íntegra, trabalhar duro e o dom de dormir imediatamente após entrar no carro. Te amo demais. Te admiro muito."

Ela ainda brincou com o fato de não ter acertado no presente. "Te comprei um presente e você trocou. Ano que vem vou dar um cheque", brincou. "Seu aniversário é junto do Dia das Mães, o que acaba me economizando. Você é a mãe perfeita para mim! Do jeito que é."

Bruna Biancardi, que espera um filho do jogador Neymar, já entrou no clima da data. "O meu primeiro Dia das Mães", celebrou. "Obrigada papai do céu por estar me permitindo viver esse sonho, todos os dias. Saber que aqui dentro tem um coraçãozinho batendo e uma vida sendo gerada, é tão especial! O meu maior sonho. Aproveitando cada fase, cada mudança no meu corpo e ansiosa para te conhecer filho(a)."

Entre as celebridades internacionais, Paris Hilton também fez textão para falar sobre a chegada do filho, Phoenix, que ela anunciou em janeiro após uma gestação por barriga de aluguel. "Muito animada de celebrar meu primeiro Dia das Mães com meu anjinho Phoenix", disse. "Ser mãe tem sido a experiência mais incrível que já tive. É um amor que não pode ser descrito em palavras, um sentimento que nem sabia que existia até segurar o meu pequeno príncipe nos braços."

"Assisti-lo crescer e aprender a cada dia me traz muita felicidade e enche meu coração de muito amor", prosseguiu. "Tem algo de muito especial em ser mãe, algo que nunca havia entendido até virar uma. Neste Dia das Mães, não posso evitar me sentir grata por essa bela jornada em que me encontro. É um dia para celebrar as mulheres incríveis que nos trouxeram ao mundo, que nos amaram incondicionalmente e que nos moldaram para ser as pessoas que somos hoje."