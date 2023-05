SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tom Brady, 45, aproveitou o Dia das Mães para homenagear a ex, Gisele Bündchen, 42. Os dois se divorciaram no final do ano passado, mas parecem continuar mantendo uma boa relação, especialmente por causa dos filhos, Benjamin, 13, e Vivian, 10.

Na mensagem publicada nas redes sociais, o ex-jogador de futebol americano também publicou fotos da própria mãe, Galynn Patricia, e também da outra ex-mulher, Bridget Moynahan, 52. Esta última é mãe de seu primogênito, Jack, 15.

"Feliz Dia das Mães a todas essas mulheres maravilhosas que deram muito à nossa família através de suas vidas", escreveu. "Obrigado por todo o amor, a compaixão e a doçura, além de por dar um exemplo incrível para os nossos pequenos."

"Somos muito gratos por seu apoio e por nos ajudar a conquistar os nossos sonhos", completou. "Desejo a todas as mães do mundo um dia especial com as pessoas que vocês mais amam."

Gisele e Brady anunciaram o fim do casamento de 13 anos em outubro do ano passado. O divórcio foi concluído pouco tempo depois. Segundo a revista People, eles mantém a guarda compartilhada dos filhos.