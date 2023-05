SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Paulo Miklos e a atriz Tamirys O?hanna serão homenageados na próxima edição do Santos Film Fest, no litoral paulista. Na abertura do evento, será exibido o filme "O Homem Cordial" (2019), que tem Miklos e O?hanna no elenco. No dia seguinte, os dois receberão o público para um bate-papo.

O evento vai ocorrer entre os dias 20 e 28 de junho e reunirá cerca de 70 filmes, entre curtas e longas-metragens.