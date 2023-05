SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor sertanejo Murilo Huff usou as redes sociais neste domingo de Dia das Mães para homenagear um trio de mulheres: sua mãe, Zaida Huff, a cantora Marília Mendonça (1995-2021), mãe de seu filho Leo, e dona Ruth, sua ex-sogra. No vídeo compartilhado, Marília aparece tocando violão para Leo, junto a um compilado de imagens mais recentes das avós com o menino, que tem três anos.

"Feliz dia das mães à todas as mamães guerreiras desse mundo! Hoje é dia de apertar e beijar bastante nossas veinha [sic]", escreveu Huff na legenda da postagem.

Leo estava prestes a completar dois anos de idade quando Marília faleceu em um acidente de avião em Minas Gerais, em dezembro de 2021. Desde então, a mãe da cantora, dona Ruth, divide os cuidados do menino com Huff e a avó paterna.

Em entrevista ao podcast Prosa do Sertanejeiro, Ruth relatou a dinâmica familiar e disse que o neto sabe que tem uma mãe que não é ela. "Ele sabe que tem uma mamãe. Ele não fala muito disso porque está bagunçado na cabecinha dele."

Na publicação de Huff, fãs disseram estar emocionados com a lembrança de Marília. "Aí, não, Huff! Me fazendo chorar 9:12 da manhã", escreveu Ana Clara Freitas. A própria mãe do sertanejo elogiou a delicadeza da postagem: "Que lindo, filho".