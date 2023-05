RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Martinho da Vila, 85, e Cleo Ferreira celebraram 30 anos de casamento e decidiram renovar os votos de união. O casal recebeu a benção do padre Júlio Lancellotti, em uma cerimônia realizada no sábado (13) antes de um show.

Em uma publicação no Instagram, o cantor e sua mulher compartilharam um vídeo juntos. "Ontem [anteontem], dia 13 de maio, celebramos 30 anos com as bençãos do padre Júlio no palco antes do show", começou o casal.

Durante a cerimônia, o padre Júlio abençoou o casal e desejou felicitações para os dois. "Celebrar o amor é sempre muito forte.

Para conhecer bem uma pessoa, existe o ditado que fala que é preciso comer um saco de 30 quilos de sal juntos. O sal é o sabor, é o tempero. Comer juntos 30 quilos, leva, provavelmente 30 anos. Então vocês estão no caminho!", disse ele.

A cerimônia, que aconteceu em cima do palco, contou com a presença dos quatro filhos do cantor, do casamento anterior e também da união com Cleo.