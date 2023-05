SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Elle Fanning revelou bastidores da indústria de Hollywwod e afirmou que as redes sociais são uma importante aliada na hora de conseguir um papel. Em entrevista ao podcast Happy Sad Confused, a atriz disse que já perdeu uma vaga em uma produção por não ter um número grande de seguidores no Instagram -atualmente 6,2 milhões de contas a seguem na plataforma.

"Eu tentei, não vou dizer o que era, mas não consegui um papel uma vez para algo grande porque -pode não ter sido apenas esse motivo, mas esse foi o feedback que ouvi- eu não tinha seguidores suficientes no Instagram na época", afirmou. "Eu firmemente não acredito que alguém possa perder um papel [por isso]. Era para algo grande, coisa de franquia."

A atriz já foi indicada ao Emmy e ao Globo de Ouro pelo protagonismo na série "The Great" (Starzplay), e já contracenou com Angelina Jolie em "Malévola" (2014). No ano passado, ela viveu Michelle Carter, 25, na série "The Girl from Plainville", que retrata uma jovem americana que foi condenada por incentivar o suicídio de Conrad Roy por meio de mensagens de texto.

Apesar da experiência, Elle afirmou que não se sente pressionada em se tornar mais relevante nas mídias sociais, mas diz acreditar que isso pode mexer com jovens atores, que acham que precisam atuar em produções da Marvel ou DC.

"Isso faz algo pelas pessoas, sabe, mas você também não sabe se vai funcionar às vezes, o que também é assustador", disse. E completou ao dizer que não descarta participar de alguma dessas produções no futuro.

"Eu nunca diria 'não' para essas coisas, mas teria que ter uma reunião e realmente conversar para ver o que é", falou. "Existem scripts por aí pelos quais eu quero me arriscar e produzir, e eles são pequenos, mas aí você deve saber que, talvez, seja pela experiência."