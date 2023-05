RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Apesar de ser um pouco tímida, principalmente em público por conta da sua posição na família real, a princesa Diana era uma mulher bem-humorada. Isso é o que dizia as pessoas que conviveram com a mãe dos príncipes William e Harry, morta em um acidente automobilístico em 1997.

Esse traço de sua personalidade também acabou sendo revelado em dois cartões que ela enviou para Constantino 2º, último rei da Grécia e padrinho do príncipe William. As duas famílias eram bem próximas

As correspondências fazem parte de mais um lote dos objetos pessoais de Diana que estão sendo leiloados nesta quarta-feira (17) pela casa de leilões Dominic Winter, de Londres. O primeiro cartão traz na capa o desenho de uma mulher recebendo sexo oral com a mensagem "Qual é a definição de homem perfeito?". Dentro, diz: "Um anão com uma língua de 25 centímetros que consegue respirar pelas orelhas".

O segundo diz : "Adão veio primeiro" na capa e, dentro, diz: "É o que os homens sempre fazem!". Em inglês, a palavra "came" tem dois sentidos: de "vir" e de "gozar", portanto a mensagem também pode ser lida como "Adão 'gozou' primeiro".

O valor dos itens da ex-mulher do rei Charles 3º pode chegar a 5 mil libras, aproximadamente R$ 30 mil, segundo estimativa da casa de leilões, que não sabe o motivo para o envio dos cartões. "Diana deve ter visto cartões e se lembrou de Tino antes de comprá-los e enviá-los, possivelmente inspirada por uma conversa que tiveram em alguma reunião social. Eles eram amigos", diz o anúncio do leilão.

Em fevereiro, uma coleção de 32 cartas íntimas da Princesa Diana foi vendida por US$ 169.663, aproximadamente R$ 900 mil, nesta quinta-feira (18). As correspondências, escritas em um papel timbrado do Palácio de Kensington com a cifra real de Diana, foram enviadas pela ex-mulher do rei Charles 3º para um casal de amigos Susie e Tarek Kassem.