SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dias 24 e 25 de junho, acontece a segunda edição do festival Turá, em São Paulo, no parque Ibirapuera.

Em 20 horas de música, o festival reúne 20 atrações com shows de artistas como Joelma, Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Pitty e Zeca Pagodinho e MC Hariel.

Completam o lineup Céu, Mariana Aydar, Maria Rita, Sandra de Sá, Delacruz, BK', Luccas Carlos, Tuyo, Lucas Mamede, os blocos Espetacular Charanga do França e Pagu, Afterclapp, Baile das Marinheiras, Mu540, Discopédia Miss Tacacá, festa Samambaia, Transpira, Junior Passini e Lilian Prátis.

Assim como na primeira edição, o festival Turá acontece no gramado da área externa do auditório do parque Ibirapuera, na zona sul de São Paulo.

Disponível no Tickets for Fun, o ingresso custa a partir de R$ 480 (inteira). Cliente do Banco do Brasil tem desconto.

O festival fornece entrada social, válida até 7 de junho ou até a disponibilidade de ingresso. A categoria oferece desconto de 45%, mediante doação para a SOS Mata Atlântica. O valor da contribuição deve ser de R$ 10 para o ingresso referente a um dia, ou de R$ 20 para os dois dias do evento.

Há opção de compra na bilheteria do teatro Renault, localizado na av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, República. Aberta de terça-feira a domingo, das 12h às 20h.

FESTIVAL TURÁ

Quando Sab. (24) e dom. (25)

Onde Parque Ibirapuera - av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, região sul

Preço a partir de R$ 480

Link https://www.festivaltura.com.br/