SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Megan Fox, 37, abriu mais uma vez o lado íntimo ao público e fez raras confissões sobre sua relação com o corpo. Depois de revelar ter dismorfia corporal em 2021, a atriz deu detalhes sobre inseguranças ainda sofridas.

"Eu tenho dismorfia corporal --eu nunca me vejo do jeito que outras pessoas me veem", disse a atriz em entrevista à Sports Illustrated Swimsuit.

Em edição especial, ela posou de biquíni para a revista, apesar de não se sentir totalmente confortável: "é muita pressão".

Mesmo trabalhando com a imagem, Megan confessou nunca ter se sentido bem com a própria aparência: "nunca houve um momento em minha vida em que eu amei meu corpo. Nunca, nunca".

A atriz negou que a criação tenha sido motivo das inseguranças, mas que, desde jovem, elas já existiam: "cresci em um ambiente muito religioso onde corpos não eram nem reconhecidos". Megan acredita que a longa jornada de busca pelo amor próprio não terá fim.