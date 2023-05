SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Festival de Cannes começa nesta terça-feira (16) e reúne na França a elite do cinema mundial, entre atores e diretores. O evento vai até o dia 27 deste mês, quando os premiados serão conhecidos.

Nesta segunda-feira (15), a atriz Viola Davis já estava no sul da França e se hospedou no famoso Hotel Martinez, onde as estrelas costumam ficar.

O ator Michael Douglas também está no festival, onde recebeu a Palma de Ouro honorária em reconhecimento ao seu trabalho na indústria cinematográfica. A homenagem foi realizada durante a cerimônia de abertura do festival.

Quem também está no evento é o ator Johnny Depp, artista que lança o primeiro filme após a disputa judicial que enfrentou contra a ex-mulher, Amber Heard. Ele saiu vitorioso do tribunal americano contra as denúncias de violência doméstica.

Várias eram as pessoas que, além de canetas e celulares, seguravam também cartazes com os dizeres "viva Johnny".

Era possível avistar os fãs de Johnny Depp na calçada e nas sacadas dos apartamentos ao redor, minutos antes da sessão do longa "Jeanne du Barry", no qual ele atua e que foi escolhido para abrir o festival.

Diretor do evento, Thierry Frémaux, disse à imprensa nesta segunda (15) que as greves e protestos que abalam o cotidiano francês e a paralisação de roteiristas do outro lado do oceano, em Hollywood, não devem abalar o evento.

"A edição já estava toda planejada quando a greve de roteiristas veio, então não sei dizer que consequências ela terá no festival. Mas nós temos presença americana confirmada aqui, de respeito. Cannes está na essência do cinema americano e eles são fiéis", afirmou, em alusão à presença de filmes como "Indiana Jones e o Chamado do Destino" e "Killers of the Flower Moon".

