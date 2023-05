RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Linn da Quebrada não gostou de ter sido exposta pela ex-colega de confinamento do BBB 22, Natália Deodato, no novo reality show da Record, A Grande Conquista. A modelo contou para os outros participantes que não tem mais contato e ainda disse que a atriz e cantora "tinha virado uma estrela" depois do programa da Globo.

"Temos um grupo de mensagens: eu, ela, a Naiara Azevedo e Jessi (Jessilane Alves) e ela não interage. Não fala mais com os pobres. Virou estrela. Nós três ficamos lá falando, falando e nada dela responder", contou Natália causando surpresa nos confinados. Linn soube do episódio e se pronunciou no Twitter na madrugada desta terça-feira (16).

Ela rechaçou a ex-colega de Big Brother Brasil e apontou três motivos. "O primeiro é que perdi o celular e estou com outro número", começou Linn. Ela prosseguiu se defendendo. "Eu não gosto de grupo de zap. Fico ansioso com a sensação de sempre ter demanda a cumprir. Tenho grupos de trabalho que já demandam muita energia e não é elitismo. É meu modo de preservar saúde mental."

Mesmo com a explicação, Linn da Quebrada virou alvo de muitas críticas nas redes e aí ela voltou a se defender justificando que a "amizade" com Natália nunca foi tranquila. "Me parece meio incoerente se apoiar na justificativa de eu não falar com ela por ser pobre. A nossa "amizade" na casa foi bem conturbada e bola para frente. Estamos seguindo! Não sou a melhor pessoa mas faço meu melhor do meu jeitinho", comentou.