SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A obra, o legado e a biografia de Rita Lee vão render projetos a serem realizados no futuro, disse à imprensa João Lee ao lado de Roberto de Carvalho, filho e viúvo da cantora, respectivamente, nesta terça-feira (16), após a missa de sétimo dia da artista.

João contou ter encontrado um caderno com tweets escritos à mão pela cantora, com seu senso de humor característico. Disse ainda que está sendo discutida uma versão expandida da exposição sobre a trajetória de sua mãe que ocorreu no Museu da Imagem e do Som em 2021. Os projetos serão anunciados nos próximos meses.

"Tem muitas músicas inéditas prontas, muitas semi-prontas, projetos de filmes, série, documentário, musical. A quantidade de coisas que virão nos próximos anos é muito grande", disse. "Eu, enquanto filho, a terei presente comigo por muito tempo --e os fãs também."

No próximo dia 22, o Dia de Santa Rita de Cássia, chega às lojas "Rita Lee: Outra Autobiografia", um complemento a "Autobiografia", de 2016. Ambas as publicações são editadas pela Globo Livros.

Em "Outra Autobiografia", a cantora relata seus três últimos anos de vida, nos quais enfrentou um câncer no pulmão. A cantora morreu na última segunda-feira (8) aos 75 anos.

Tags:

Filho