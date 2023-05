SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Alec Baldwin anunciou que as gravações do filme "Rust" terminaram nesta terça-feira (16) em uma publicação no Instagram. As filmagens chegam ao fim um ano e meio após ele acidentalmente disparar um tiro que matou a diretora de fotografia Halyna Hutchins.

"Último dia no set de 'Rust' com esse garoto. Um ator muito talentoso e um jovem amável com um futuro brilhante pela frente. Meu amor para você", escreveu Baldwin na legenda de uma foto em que ele aparece ao lado do ator Patrick Scott McDermott.

Em outubro de 2021, Baldwin estava no set de "Rust" quando disparou uma arma que deveria guardar apenas balas de festim. O incidente causou a morte da diretora de fotografia Halyna Hutchins e ainda feriu o diretor Joel Souza.

Em janeiro, Baldwin havia sido acusado de homicídio culposo, aquele sem intenção de matar, pela promotoria do Estado do Novo México. No mês passado, seus advogados anunciaram que as acusações contra o ator seriam retiradas.

"Estamos satisfeitos com a decisão de arquivar o caso contra Alec Baldwin e encorajamos uma investigação adequada das circunstâncias deste trágico acidente", disseram os advogados Luke Nikas e Alex Spiro à AFP.